Ersoy: Terör örgütü tarihin en zayıf günlerine geldi

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Terör örgütü belki de tarihin en zayıf, en güçsüz günlerine geldi" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte PKK'ya yönelik jandarma, emniyet ve güvenlik korucularının katılımıyla gerçekleştirilen, Kıran-2 operasyonunun sürdüğü Batman'a geldi. Vali Hulusi Şahin'i ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bölge genelinde sağlanan huzur ve güven ortamının kalıcı olması için operasyonların aralıksız devam ettiğini söyledi. Ersoy, "Terör örgütü belki de tarihin en zayıf, en güçsüz günlerine geldi. 1 Ekim'de başlayan kış operasyonlarımızla da Kıran-4, Kıran-5, Kıran-6 operasyonlarını başlattık. Arkası devam edecek. Sahada güvenlik güçlerimizin basmadığı hiçbir yer kalmadı. Girmedikleri hiçbir in kalmadan mücadelemizi devam ettiriyoruz. Halkımızın bugün yakaladığı bu huzur ve bu güven ortamının devam etmesi ve kalıcı hale gelmesi için kararlılıkla mücadelemizi aralıksız devam edeceğiz. Artık huzurun ne demek olduğunu, güvenliğin ne demek olduğunu son yıllarda yakaladığımız ortamda çok iyi gördük. Ekonomiden sosyal ilişkilerine kadar her alanda ne kadar güzel gelişmeler yakaladığımızı hep birlikte gördük. Tüm bölge illerinde yaptığımız izlenimlerde de halka şefkat, teröriste de olabildiğince sert muamele ile bugüne kadar sağladıkları bu güzel ortam için emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.





BATMAN 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:25

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