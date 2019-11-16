Kozluk'ta 84 yıllık şehitlik onarılarak ziyarete açıldı

Batman'ın Kozluk Kaymakamlığı, 19351937 yılları arasında, Kozluk Armutlu köyünde başlayan ve devlet kayıtlarına Sason isyanı olarak işlenen olaylarda şehit düşen askerlere ait şehitlik onarılarak ziyarete açıldı.

Kozluk Şemdinağa Mahallesinde bulunan ve içerisinde 42 şehit mezarının bulunduğu şehitlikte onarım çalışmaları yaklaşık 2 ay sürdü. Bakımsız kalan ve çok sayıda mezar taşının kırıldığı şehitlik yeni çehresi ile ziyaretçilere açıldı. Kırılan mezar taşlarının hangi mezarlara ait olduğu tespit edilememesi nedeniyle, şehitlikte defnedilen askerlerin kimlik bilgilerine yer verilmedi. Mezar taşlarına şehit ibaresi tek yazıldı. Ayrıca Türk bayraklarıyla donatılan şehitliğin girişine üzerinde “Bu abide 19351937 yıllarında Sason isyanında şehit olan güvenlik güçlerimizin anısına dikilmiştir” yazılı yer alıyor.

BATMAN 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:25

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