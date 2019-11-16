Batman Çayında kaybolan Çelik’in 6 gün sonra cesedi bulundu

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Batman’da 11 Kasım’da arkadaşlarıyla balık tutmak isterken suya düşüp kaybolan 19 yaşındaki Süleyman Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı.

Batman merkez Bıçakçı köyü mevkiinde 19 yaşındaki Süleyman Çelik arkadaşlarıyla balık tutmak için Batman Çayı kenarına gitti. Dengesini kaybedip suya düşen Çelik kayboldu. Arama çalışmaları kapsamında, Batman Barajı’nın kapakları kapatılarak su seviyesi düşürüldü. 6 günlük çalışmaların ardından Çelik’in cesedi dalgıç polisler tarafından olayın yaşandığı yerin yaklaşık 5 kilometre uzaklığında suyun 1,5 metre altında bulundu. Çalışmalara, AFAD personeli, Bitlis’ten ve Adıyaman’dan gelen dalgıç polisler, jandarma ve itfaiye dalgıç ekiplerince yürütüldü. Batman Çayından çıkarılan Süleyman Çelik’in cansız bedeninin otopsi yapılmak için önce Batman Bölge Devlet Hastanesine gönderildi.

BATMAN 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:11

YATSI 18:30

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