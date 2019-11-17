Gercüşspor'da galibiyet sevinci

Batman 1. Amatör Ligi'nde Gercüşspor evinde ağırladığı Batman Karşıyakaspor’u 51 mağlup etti.

Batman 1. Amatör Lig’inde Gercüşspor evinde Batman Karşıyakaspor’u konuk etti. İki takımını karşı karşıya getiren mücadeleyi Gercüş spor 51 kazandı. Gercüşsporlu futbolcular, maçtan sonra galibiyet sevincini doyasıya yaşarken taraftarlar da futbolcuları alkışladı.

Gercüşspor Başkanı Veysi Günaydın bu sene hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Her oyuncu çok iyi oynadı bundan dolayı bütün oyuncularımıza seyircilerimize ve bize maddi destek sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

BATMAN 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:10

YATSI 18:29

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