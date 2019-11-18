Kayalıklarda mahsur kalan 11 kişi, 5 saat sonra kurtarıldı

Batman’ın Hasankeyf ilçesi Kumruca köyü Raman dağı eteklerinde bulunan kayalık alanda mahsur kalan 11 kişi, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Doğada gezinti yapan 11 kişi havanın kararmasıyla yollarını kaybedip çıktıkları kayanın üzerinden inemedi. Mahsur kaldıklarını ve bulundukları yerden kendi imkanlarıyla inemeyeceklerini anlayan grup üyelerinden biri, 112’ye haber verdi. Yardım istenmesinin ardından olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler gurubu kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından gruptakiler bulundukları yerden güvenli bir şekilde indirildi.

Kayalık alandan indirilen grup, AFAD, jandarma ekibine ve Kumruca köy muhtarına teşekkür etti.

BATMAN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:27

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