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AK Parti Batman teşkilatı, mahalle başkanları ile bir araya geldi

İHA

AK Parti Batman Merkez İlçe Başkanlığı, mahalle başkanları ile istişare toplantısı düzenlendi.

AK Parti Batman teşkilatı, mahalle başkanları ile bir araya geldi

AK Parti Batman Merkez İlçe Başkanlığı, mahalle başkanları ile istişare toplantısı düzenlendi.
Parti binasında düzenlenen mahalle başkanları toplantısına AK Parti İl Başkanı Av. Abdullah Akif Gür, Merkez İlçe Başkanı Yusuf Bülbül İl Başkan Yardımcıları Burhanettin Ceylan, Abdurrahman Sevim ve Ali Ural katıldı. Toplantıda mahallelerde yaşanılan aksaklıkların giderilmesi ve 2023 seçimlerinde daha güçlü bir çalışma ortamının oluşturulması gerektiği konuşuldu.
Başkan Gür yaptığı açıklamada, "Mahalle başkanlarımız, milletimizle kucaklaşmamızın üyelerimizle kenetlenmemizin en etkin noktasında emek vermektedirler. Mahalle başkanlarımız vatandaşın içinde olan ve mahallelerindeki sorunları gören gözlerdir. Bu konuda mahalle başkanlarımızla bir araya gelerek sohbet ettik ve istişareler bulunduk. Mahalleleri için bizimle istişarede olan ve mahallenin sorunlarını bize ileterek çalışmalarımızda yardımcı olan mahalle başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Ardından bir konuşma yapan Merkez İlçe Başkanı Yusuf Bülbül ise, "Batman'ın her mahallesini, her sokağının sıkıntısını, o sokakta yaşayan hemşehrimizin durumunu, talep, şikayet ve önerilerini tespit eden bir teşkilat yapısı ile yolumuza devam ediyoruz. Muhtarlarımızla, mahalle başkanlarımızla, her zaman koordine halindeyiz. Batman için önemli işler yapmayı sürdüreceğiz. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece hedeflerimize ulaşmamak için hiçbir neden göremiyorum. Milletimizin teveccühüne layık olacak ve yapacağımız her çalışmada en iyi ne ise biz onun peşinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Başkan Gür, toplantının ardından mahalle başkanları ile özel görüşerek sorun ve talepleri dinleyip mahalle başkanlarının sorularını yanıtladı.

BATMAN

18 Kasım 2019 Pazartesi

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