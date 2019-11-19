Batman Üniversitesi down sendromlu bireylerle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Batman Üniversitesi down sendromlu bireylerle buluştu

İHA

Batman Üniversitesi Sosyal Araştırmalar ve Aktiviteler Topluluğu tarafından 'Batman Üniversitesi Down Sendromlu Meleklerle Buluşuyor' programı düzenlendi.

Batman Üniversitesi down sendromlu bireylerle buluştu

Batman Üniversitesi Sosyal Araştırmalar ve Aktiviteler Topluluğu tarafından 'Batman Üniversitesi Down Sendromlu Meleklerle Buluşuyor' programı düzenlendi.
Merkez kampüs konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Batman Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, Down Sendromlu Melekler Okulu Müdürü Aysun Benice, down sendromlu çocuklar, aileleri, üniversite personeli ve öğrencileri katıldı.
Down sendromlu çocukların engelli olarak değil, herkesten fazlası olan melekler olduğunu belirten Rektör Durmuş, "Down sendromlulara yönelik farkındalık oluşturmak için üniversitemizin yaptığı önemli ve anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayatımızın bir parçası olan bu meleklerimiz için elimizden geleni yapmalıyız. Onları koruyup kollamalı ve toplum olarak başarılarıyla gurur duymalı onları teşvik etmeliyiz" dedi.
Kokteyl ve animasyon gösteriminin ardından program müzik dinletisi ile devam etti. Down sendromlu çocukların şarkı söyleyip, halay çektiği program yaklaşık iki saat sürdü.
Programın ardından Rektör Durmuş, Down Sendromlu Melekler Okulu Müdürü Aysun Benice’ye Batman Üniversitesine plaketi ve ay yıldız rozet verdi.

BATMAN

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:28
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 12:06
  • İKİNDİ 14:46
  • AKŞAM 17:09
  • YATSI 18:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu
YEREL HABERLER Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu
Pitbull ile araç gasp eden iki kişi yakalandı
YEREL HABERLER Pitbull ile araç gasp eden iki kişi yakalandı
AK Parti Batman teşkilatı, mahalle başkanları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti Batman teşkilatı, mahalle başkanları ile bir ...
Batman'a yapılacak spor yatırımlarının yeri belirlendi
YEREL HABERLER Batman'a yapılacak spor yatırımlarının yeri ...
Yönlerini şaşırınca kaybolan doğa yürüyüşçüleri kurtarıldı
YEREL HABERLER Yönlerini şaşırınca kaybolan doğa yürüyüşçüleri ...
Kayalıklarda mahsur kalan 11 kişi, 5 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan 11 kişi, 5 saat sonra ...
Gercüşspor'da galibiyet sevinci
YEREL HABERLER Gercüşspor'da galibiyet sevinci
Dicle Elektrik eski Hasankeyf’te hatları topluyor
YEREL HABERLER Dicle Elektrik eski Hasankeyf’te hatları topluyor
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X