610 yıllık Er-Rızk Camii taşınmaya hazır

Ilısu Baraj Gölü Projesi kapsamında Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan tarihi yapıların taşınma işlemleri sürüyor. Bu kapsamda 610 yıllık ErRızk Camii'nin bulunduğu yerden taşınma işlemlerinde sona gelindi.

Ilısu Baraj Gölü Projesi kapsamında Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan tarihi yapıların taşınma işlemleri sürüyor. 6 tarihi yapının taşınma işlemleri tamamlanırken şimdi de sıra 610 yıllık ErRızk Camii’ne geldi. 610 yıllık ErRızk Camii'nin bulunduğu yerden kaldırma işlemlerinde sona doğru gelindi. Hasankeyf Çarşısı'nın yıkım işlemleri tamamlanırken caminin taşınması için yolun bitirilmesi bekleniyor. Hasankeyf ilçesinde taşınacak olan son eser ErRızk Camii yeni Hasankeyf'e gittiğinde ibadete açık olan bir cami olacak.

Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Orta Kapı, Kızlar Camisi Doğu ve Batı Bloku, Kızlar Camisi Kuzey ve Güney Duvarı, Süleyman Han Camii Külliyesi, başarılı bir şekilde taşınmıştı.

BATMAN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:09

YATSI 18:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.