Batman'da okuryazarlık seferberliği toplantısı

Batman’ın Gercüş ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde bütün ülkede başlatılan okuryazarlık seferberliğine ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçı, muhtarlar ve çok sayıda öğretmen katıldı. Bilgilendirme toplantısında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçı, okuryazarlık seferberliği çerçevesinde okuma yazma bilmeyen vatandaşların okuma yazma kurslarına katılarak okur yazar hale gelmeleri ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla projenin başlatıldığını söyledi. Konakçı, projeye kendilerinin de temsil ettikleri yerlerde okuma yazması olmayanların tespit edilerek en yakın okula yönlendirilerek öğrenim görmelerini sağlamaları gerektiğini kaydetti.

BATMAN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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