Tamamlanmayan yola tepki

BatmanKozluk karayolunda devam eden asfaltlama çalışmalarının bitmemesine vatandaşlar tepki gösterdi.

Kozluk ilçesine bağlı Devecik köyü sakinleri, uzun süredir yapımına devam edilen yoldaki çalışmalarda sona gelinmediğini belirterek, yolun bir an önce bitirilmesini istedi. Geçtiğimiz Pazar günü yapılan çalışma nedeni ile kaza yaşandığını ve bu nedenle bir kişinin öldüğünü savunan vatandaşlar, yolda gerekli önlemlerin de kendileri tarafından alındığını kaydetti. Bölge halkı, yolun bir an önce tamamlanarak faaliyete girmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

BATMAN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:31

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