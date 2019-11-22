Gercüş'te öğretmenlerden halk oyunları gösterisi

Batman’ın Gercüş ilçesinde mesleki çalışma programı kapsamında öğretmenler halk oyunları gösterisi düzenledi.

Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen halk oyunları gösterisine Gercüş Milli Eğitim Müdürü Şehabeddin Konakçı ve çok sayıda öğretmen katıldı. Gercüş Milli eğitim Müdürü Konakçı, ara tatil etkinlikleri kapsamında öğretmenler birlikte halk oyunları gösterisi düzenlediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan öğretmenler, halk oyunları gösterisi sundu. Öğretmenlerin gösterisi katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı.

BATMAN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:07

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.