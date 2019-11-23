Batman’da arazi kavgasında 2 tutuklama

Batman'da, adliye önünde bir kişinin öldürüldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavganın zanlıları baba ve oğlu tutuklandı.

Edilinen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı için Batman Adliyesi önünde davanın tarafları arasında duruşma öncesi çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, silahla ateş ederek 30 yaşındaki Abdulaziz Özerdem'i öldüren ve 4 kişiyi yaralayan M.A. ile oğlu N.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edildi.

Zanlılar M.A. ile oğlu N.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BATMAN 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

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