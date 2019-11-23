Irak'tan Batman'a eylem amaçlı gönderilen terörist yakalandı

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BATMAN'da, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda Irak'tan kente eylem amaçlı gönderilen 'Navdar-İsmail' kod adlı terörist M.F.G'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, önlenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Harekete geçen ekipler, terör örgütünün Irak´ta bulunan kampına gidip eğitim aldığı tespit edilen, örgütün kırsal alanında silahlı faaliyet yürüttükten sonra Batman'a keşif ve eylem amaçlı geldiği belirlenen 'Navdar-İsmail' kod adlı terörist M.F.G., Van'dan gelip örgütün talimatları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü tespit edilen R.V. ve örgüt mensubuna yardım yataklık yapan 5 kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



BATMAN 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

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