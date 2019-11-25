Batman eski vekili Aslan, HDP'den istifa etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Batman eski vekili Aslan, HDP'den istifa etti

DHA

- HDP Batman eski Milletvekilli Mehmet Ali Aslan, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Aslan, "Eksen kayması yaşayan ve bu çerçevede hizipçi grupların güdümüne giren HDP'nin mevcut genel merkez yönetimi ile sağlıklı ve anlamlı şekilde yol almak, mümkün olmaktan çıkmıştır" dedi.

- HDP Batman eski Milletvekilli Mehmet Ali Aslan, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Aslan, "Eksen kayması yaşayan ve bu çerçevede hizipçi grupların güdümüne giren HDP'nin mevcut genel merkez yönetimi ile sağlıklı ve anlamlı şekilde yol almak, mümkün olmaktan çıkmıştır" dedi.
HDP'den 1 Kasım 2015 genel seçiminde Batman milletvekili seçilen Mehmet Ali Aslan, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Basın toplantısı düzenleyen Aslan, 25'inci ve 26'ncı dönemde HDP'den Mardin ve Batman milletvekili olarak görev yaptığını söyledi. HDP Genel Merkezi yönetimini eleştiren Mehmet Ali Aslan, "Kuruluş felsefesi ve ilkelerinden uzaklaşıp, eksen kayması yaşayan ve bu çerçevede hizipçi birtakım grupların güdümüne giren HDP'nin mevcut genel merkez yönetimi ile sağlıklı ve anlamlı şekilde yol almak, mümkün olmaktan çıkmıştır. Gelinen süreçte HDP, kendi tabanına, referans aldığı halkının değer ve gelenekleriyle arasına mesafe koyarak, sermayesini önemli oranda tüketmiştir. Halkının değil bir kısım marjinal grupların rotasını izler hale getirilmiştir. HDP içindeki tüm görev ve sorumluluklarımı bugünden itibaren geride bıraktığımı, sivil ve siyasal hayatıma devam edeceğimi deklare ediyorum" diye konuştu. 

BATMAN

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:07
  • İKİNDİ 14:44
  • AKŞAM 17:06
  • YATSI 18:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eski vekil, zehir zemberek sözlerle HDP’den istifa etti Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan: “HDP’nin mevcut genel merkez yönetimi ile sağlıklı ve anlamlı bir şekilde yol olmak mümkün olmaktan çıkmıştır” “Kurucu değer paradigmalarından ayrışan bir parti halkına da uzaklaşır ve çantada keklik gördüğü halk desteğini bir şekilde kaybetmeye mahkum olur” “Özgün ve farklı olanı ötekileştirerek ayrıştırma ve itibarsızlaştırma pratikleri partiyi soğuk savaş dönemindeki yer altına inmiş marjinal sol örgütlere indirgeyecek seviyelere ulaştığını büyük üzüntü ile izlemekteyiz”
YEREL HABERLER Eski vekil, zehir zemberek sözlerle HDP’den istifa ...
Şehit öğretmeni anarken gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Şehit öğretmeni anarken gözyaşlarına boğuldu
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde anıldı
YEREL HABERLER Şehit öğretmen Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde ...
Batman'da öğretmenler, şehit meslektaşları için yürüdü
YEREL HABERLER Batman'da öğretmenler, şehit meslektaşları için ...
Dicle Elektrik çocukları ağırladı
YEREL HABERLER Dicle Elektrik çocukları ağırladı
Irak'tan Batman'a eylem amaçlı gönderilen terörist yakalandı
YEREL HABERLER Irak'tan Batman'a eylem amaçlı gönderilen terörist ...
Batman'da eylem hazırlığındaki PKK’lı yakalandı
YEREL HABERLER Batman'da eylem hazırlığındaki PKK’lı yakalandı
Sason'da şehit öğretmenler mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Sason'da şehit öğretmenler mezarı başında anıldı
Aybüke öğretmen şehit edildiği yerde anıldı
YEREL HABERLER Aybüke öğretmen şehit edildiği yerde anıldı
Batman'daki öğretmen ve öğrenciler Avrupa'daki eğitimlere katılacak
YEREL HABERLER Batman'daki öğretmen ve öğrenciler Avrupa'daki ...
Batman’da arazi kavgasında 2 tutuklama
YEREL HABERLER Batman’da arazi kavgasında 2 tutuklama
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X