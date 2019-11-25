Popstar Bayhan Batman’da konser verdi

Katıldığı bir ses yarışmasında adından söz ettiren Bayhan, Türkiye Turnesi kapsamında Batman’a gelerek ilk konserini burada verdi.

Ücretsiz halk konseri veren Bayhan, Batman’a sevenleri ile buluştu. Batman’dan genç, yaşlı, çocuk, kadın ve erkeklerin hınca hınç doldurduğu konsere, Mardin, Siirt, Diyarbakır ve Şırnak’tan da yoğun katılım oldu. Söylediği parçalarla salondakilere unutulmaz bir an yaşatan Bayhan’a sevenleri de hep bir ağızdan eşlik etti.

Sahnede Batmanlılara seslenen Bayhan, "Sahnelere döndüm. Hem sahnelere dönüşümü hem Türkiye turnemin ilk konserini Batman’da sizlerle birlikte kutluyor olmak mutluluk verici. Batman, benim başlangıcım" dedi.

Bayhan’ın Türkiye turnesi kapsamında 81 ilde konser vereceği ve önümüzdeki aylarda da albüm çıkaracağı öğrenildi.

BATMAN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 14:44

AKŞAM 17:06

YATSI 18:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.