Gercüş'te öğrencilere mont hediyesi

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Boğaz Köyü İlkokulu öğrencilerine hayırsever iş adamı tarafından kışlık mont hediye edildi.

Boğaz köyde doğup büyüyen şu an ise Batman'da ticaretle uğraşan Şehmus Bayer köy çocuklarını unutmayarak öğrencilere kışlık mont gönderdi. Boğaz köyü muhtarı Abdülhalim Önal, "Köyümüzdeki öğrencilere yaptığı giyim yardımından dolayı Şehmus Bayer'e teşekkür ederiz" dedi.

Montları alan öğrenciler de mutlu olduklarını belirterek Bayer'e teşekkür etti.

BATMAN 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:34

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