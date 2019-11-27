Gercüş'te AK Parti Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde AK Parti Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti ilçe binasında düzenlenen toplantıya, AK Parti Batman İl Başkanı Av. Abdullah Akif Gür ve partililer katıldı. Danışma Meclisi toplantısında konuşan Gür, "Amacımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şahsiyetli, söyleyecek sözü olan, iddia sahibi, milletimizin değerleriyle kuşanmış AK Parti ailesini genişletmektir. Gercüş'te ekip ruhuyla birlik beraberlik içinde çalışmaya devam ettiğimiz müddetçe kimse sırtımızı yere getiremeyecektir. AK Parti hükumetlerin döneminde her yerde ve her alanda büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığını artık hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu ilkeler AK Parti'nin hizmette ve vizyonda kendisiyle yarışıyor olmasının ifadesidir" dedi.

BATMAN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

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