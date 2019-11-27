Uyuşturucu ile mücadele eden polislere başarı belgesi verildi

Batman'ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, vatandaşların huzur ve güveni için güvenlik güçlerinin ilçede, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik gayretli çalışmalarından ötürü Emniyet Asayiş Büro Amirliği'nde görev alan polisleri başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Kaymakamlık makamında düzenlenen taktim töreninde konuşan kaymakam Bilici, uyuşturucunun aklı ve iradeyi çalıştıramaz hale getirdiğini ve toplumu derinden etkileyen bir sorun ve ülkemizin kanayan yarası olduğunun altını çizdi. Kaymakam Bilici, "Umut bağladığımız gençlerimizin müptelası oldukları uyuşturucu veya uyarı maddeden kurtarmak için ekiplerimiz gecegündüz demeden çalışarak alanı boş bırakmamaya gayret gösterdi. Ekiplerimizin Kozluk ilçe sınırlarında son 2 yılda yaptığı 24 operasyon ve çalışmalar sonucunda 17 kilo 793 gram esrar, 25 adet uyuşturucu hap, 131 gram metamfetamin ve 3 bin 543 kök hint kenevirin ele geçirildi. Bu operasyonlar sonucunda 112 kişi gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi, 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu hususta gecesini gündüzüne katan emniyet personelini azimli çalışmalarını gözardı edemezdik" dedi.

Kaymakam Bilici, konuşmaların ardından polislere başarı belgesini verdi.

BATMAN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

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