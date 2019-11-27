Taşları işleyen muhtar mahalleye çeşme yaptı

Batman'ın Kozluk ilçesi Kale Mahallesi muhtarı Hamit Baltaş,kendi uğraşı sonucu mahalleye çeşme yaptı.

Kale Mahalle muhtarı Baltaş, yaklaşık 3 aylık çalışması sonucu mahallesine taş işlemeli çeşme kazandırdı. Yaklaşık 3 ay uğraştığı çeşmeyi, kesme ve moloz taşlarla ördüğünü dile getiren Baltaş, "Çeşmeyi birer yıl arayla kaybettiğimiz değerli büyüğümüz Turgay Baltaş ve eşi Birben Baltaş'ın hatıratı olarak yaptık. Tarihi bir çeşme olsun diye beton kullanmayarak, çeşmeyi Horosan harcı ile inşa ettim" dedi.

Mahalle sakinleri, çeşmenin taziye evine yakıştığını dile getirerek emeklerinden dolayı muhtar Baltaş'a teşekkür etti.

BATMAN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:43

AKŞAM 17:05

YATSI 18:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.