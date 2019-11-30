Sason’da 5 ayda ekmeğe iki defa zam yapıldı

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

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Batman'ın Sason ilçesinde fırıncıların ekmeğe 5 ay arayla yaptığı yüzde 50 zam vatandaşların tepkisine neden oldu.

İlçede fırınlara giden vatandaşlar 5 ay önce zam alan ekmeğin tekrar zamlandığını duyunca büyük şaşkınlık yaşadı. Daha önce 1 liradan satılan 250 gram ekmek 3 ay önce 1 lira 25 kuruşa şimdi de 1 Lira 50 kuruştan satışa sunulurken, 2 liradan satılan 500 gram ekmek ise, 2 lira 50 kuruşa şimdi de yeni zamla 3 liradan satılmaya başlandı. Ekmeğin zamlanmasından yakınan vatandaşlar zammın geri çekilmesin talep ederken, unun zamlandığını bahane gösteren fırıncılar ise ekmekten fazla kar etmediklerini söyleyerek zammı geri almayacaklarını belirtiyor.

BATMAN 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:38

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