Ak Parti Batman İl Başkanı Gür, kafa açılışı yaptı

Batman’ın ses sanatçılarından Veysel Akat ile Onur Hezer ve Emre Şen’in girişimleriyle açılışı yapılan kafe, bürokratlar, siyasiler ve iş adamlarını bir araya getirdi.

Gap Mahallesindeki kafenin açılışına Ak Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Ak Parti İl Başkanı Akif Gür, Vali Yardımcısı Mekan Çeviren, Ak Parti Merkez ilçe Başkanı Yusuf Bülbül, Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, Sason Belediye Başkanı Muzaffer Aslan ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış kurdelesini kesen Milletvekili Ziver Özdemir ve İl Başkanı Gür iş yerinin hayırlı uğurlu olmasını diledi. İş yeri işletmecileri gelen konuklarla yakından ilgilenerek teşekkür etti.

BATMAN 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:04

YATSI 18:25

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