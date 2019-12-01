Batman'da aranan 5 şahıs yakalandı

Batman'da çeşitli suçlardan dolayı haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 14 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T., 5 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T., 2 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E., 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.E. ile hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.E.'nin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Adreslerine düzenlenen operasyonlarda yakalanan C.T., F.T., O.E., V.E. ile K.E. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “İl Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamaya yönelik olarak 24 saat görevimizin başında olacağımız halkımız tarafından bilinmelidir. İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından günün 24 saatinde tüm il genelinde kontroller kararlıkla devam etmektedir” denildi.

BATMAN 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:04

YATSI 18:25

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