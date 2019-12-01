Hasankeyf'te vinç kazası

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı süren, Türkiye'nin en uzun köprüsünde çalışan vinç devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Hasankeyf ilçesinde şu an tek tarafı kapalı olan köprüde çalışan vinç, inşaat alanında çalıştığı esnada yükünün ağırlığına dayanamayarak devrildi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, trafiğe açılan tek yönlü köprüden geçen sürücüler vincin dik şekilde durmasını seyrederek şaşkınlıklarını gizleyemedi. Batman’dan Gercüş ilçesine doğru gelen yolculardan Barış Keskin ilk kez böyle bir kazayı gördüğünü söyledi.

BATMAN 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:04

YATSI 18:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.