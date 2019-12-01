Dağcılar Sason'a hayran kaldı

Batman'ın Sason ilçesini gezen bölgede faaliyet gösteren dağcılar, ilçedeki doğa güzelliklere hayran kaldı.

Mardin, Adana ve Diyarbakır illerinde Türkiye Dağcılık Federasyonuna bağlı olarak faaliyet gösteren üyeler ile Diyarbakır Doğa Sporları kulübü üyeleri Sason'a bağlı Örenağıl ve Çalışırlar köyleri ile ilçe merkezinde bulunan Sason kanyonu, Sevek Çeşmesi ve asırlık çınar ağaçlarını gezerek fotoğraf çekti.

Sason ilçesinin doğal güzelliği ve yeşilliğiyle Karadeniz bölgesini andıran bir ilçe olduğunu belirten grup üyelerinden Kadri Sencar, daha önce de Sason'a gelip Mereto Dağına tırmandıklarını, bu gezide de Sason ilçesinin doğa harikalarını üyelere gösterdiklerini ve önümüzdeki Haziran ayında geniş katılımlı bir Mereto tırmanışı yapmayı planladıklarını söyledi.

BATMAN 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:39

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