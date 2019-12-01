Vinç, tonlarca ağırlığı kaldıramayınca köprüde asılı kaldı

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BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde yapımı süren 1001 metre uzunluğundaki köprüde çalışma sırasında iş makinesi devrildi.

Kaza, öğle saatlerinde Batman ile Hasankeyf ilçesini birbirine bağlayacak ve 1001 metreyle Türkiye'nin en uzun olma özelliğini taşıyan köprüde meydana geldi. Köprüdeki çalışma sırasında, vinç, kaldırılmaya çalışılan tonlarca ağırlıktaki demiri taşıyamayınca devrildi. Kazada, iş makinesi asılı kalırken, operatör şans eseri yaralanmadı. Hasar oluşan vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.



BATMAN 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:39

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