Batman’da yağışlar kazaları peş peşe getirdi

BatmanKozluk karayolunda kontrolden çıkan bir otomobil takla atarken, diğer bir otomobil ise refüje çıkarak durdu.

Edinilen bilgiye göre, her iki kaza da Batman Kozluk karayolunda meydana geldi. Yağmurun yağmasıyla karayolunda oluşan su birikintisi kazaları peş peşe getirdi. Abbas Melik yönetimdeki 21 SC 440 plakalı otomobil karayolunda oluşan su birikintisi etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atarak diğer şeride geçti meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer kazada Kozluk istikametinden Batmana gelen 06 PFF 72 plakalı otomobil sürücüsü aynı mevkide oluşan su birikintisi yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Kazada maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen Jandarma ve trafik polis ekipleri karayolunda oluşan su birikintisinin olduğu yerde önlem aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BATMAN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

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