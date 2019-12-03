Batman’da terör operasyonunda 7 tutuklama

Hem sağanak hem kar!

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Batman’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 şahıstan 7’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 10’u emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan A.A.C, M.Y, E.K, H.Ç, M.E.Ö, M.Y. ile S.Ö, “örgüt üyesi olmak” suçuyla tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Emniyetteki 20 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

BATMAN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:06

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İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:04

YATSI 18:25

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