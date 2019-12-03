Gercüşlü görme engellinin hedefi Türkiye şampiyonası

Batman’ın Gercüş ilçesinde doğup büyüyen ve 2 yıldır Mardin’in Midyat ilçesine yerleşen görme engellilere satranç öğreten, kendisi de yüzde 60 görme engelli olan Bilal İper, yetkililerden kendilerine bir yer tahsis edilmesini istiyor. Kendisini engellilere adayan İper, görme engellilerin satranç yarışmasında Türkiye şampiyonasını hedeflediğini söyledi.

Yaşadığı maddi sıkıntılardan dolayı Batman’ın Gercüş ilçesinden Mardin’in Midyat ilçesine yerleşen görme engelli Bilal İper, aynı zamanda satranç antrenörlüğü de yaparak görme engellilere satranç kursları veriyor. Midyat ilçesinde yer sıkıntısı çektiğini belirten İper, "Görme engelli kardeşlerime kafelerde ve evlerinde satranç dersi veriyorum. Belirli bir yerimiz yok belirli bir yerimiz olsa bu faaliyetlerimizden daha çok verim alacağız. Benim gibi görme engelli kardeşlerime satranç öğretebilmek için çoğu zamanımı onlara ayırıyorum amacım engelli kardeşlerimle birlikte Türkiye şampiyonasına gitmektir. Gideceğiz inşallah her sene Antalya’da olan turnuvaya hazırlıklar son hız devam ediyor. Ben Diyarbakır görme engelliler spor kulübünde sporcuyum benim gibi görme engelli kardeşlerime de lisans çıkartıp turnuvaya katılacağız inşallah" dedi.

BATMAN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:40

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