Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Özgür Arduç her şeyi itiraf etti

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Batman ile Siirt sınırında bulunan Gözpınar köyünde ikamet eden Hamit Köstek isimli vatandaş, tarlasında bulduğu ve gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon lira istiyor.

BATMAN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:03

YATSI 18:25

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