Sason’da alkol ve kış lastiği denetimi

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman’ın Sason ilçesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kış tedbirleri kapsamında alkol ve kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Sason’un giriş ve çıkış noktalarında araçları durdurarak denetim yapan ekipler şoförleri trafik kuralları hakkında uyardı. Trafik güvenliğini ve düzenini sağlamak için kış tedbirleri kapsamında yoğun çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç şoförlerine de alkol testi yapıp evraklarını kontrol etti. Ekipler, şoförleri hız ve emniyet kemeri konusunda uyardı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurulan araçların lastiklerini de tek tek kontrol etti. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi.

BATMAN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:03

YATSI 18:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.