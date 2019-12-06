Akrabasını sokak ortasında tabancayla öldürdü

Onu tanıdınız mı?

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BATMAN'da, yolda yürüyen Rıfat Bilici (40), akrabası M.B.'nin tabancayla başından vurması sonucu yaşamını yitirdi. M.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Atatürk Parkı önünde yürüyen Rıfat Bilici'ye arkasından yaklaşan M.B., tabancayla ateş etti. Kurşunun başına isabet ettiği Bilici, kanlar içinde yere yığılırken, M.B. ise olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Bilici'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Rıfat Bilici'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polisler, mobese kameralarından tespit ettiği M.B.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan M.B., işlemleri için emniyete götürülürken, olayda kullandığı tabancaya da el koyuldu.



BATMAN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:43

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