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Batman'da 2. güney Anadolu aşı sempozyumu düzenlendi

İHA

Batman'daz 2. güney Anadolu aşı sempozyumu düzenlendi.

Batman'da 2. güney Anadolu aşı sempozyumu düzenlendi

Batman'daz 2. güney Anadolu aşı sempozyumu düzenlendi.
Sağlığın başı için, Batman'da aşı sloganıyla yapılan sempozyum bir otelin konferans salonunda yapıldı. Güneydoğu Nöroloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (GÜNİDER) ile Çukurova Enfeksiyon Derneği tarafından düzenlenen programa Batman İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, sempozyum başkanı Fesih Aktar, GÜNİDER Başkanı Mustafa Kemal Çelen, aile hekimleri ve üniversitelerde eğitim veren hocalar katıldı.
Hekimleri ve hocaları bir araya getirerek teknik destek sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Batman İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, "Batman İl Sağlık Müdürlüğü Güney Anadolu Enfeksiyon ve Nöroloji Derneği ve Çukurova enfeksiyon Derneği’nin iş birliğiyle Batman’da 2. güney aşı sempozyumunu düzenlemekteyiz. Düzenlenen sempozyumdaki amacımız aile hekimlerimizle üniversitelerde eğitim veren hocalarımızı buluşturup bu anlamda teknik destek sağlamaktır. Bu anlamda Batman’da çok güzel aşılama çalışmaları yürütülmektedir. Bu yürütülen çalışmalar neticesinde Batman’da birçok hastalığın artık görülmediği olduğunu görmekteyiz. Sempozyumdaki amaçlarımızdan bir tanesi de son zamanlarda toplumda yaygınlaşan aşı retleri konusunda hekim arkadaşlarımızı bilinçlendirmek ve bu konuda toplumda kamuoyu oluşturmaktır. Bu sempozyumun düzenlenmesinde katkısı geçen sempozyumun yürütme kurulundaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

BATMAN

07 Aralık 2019 Cumartesi

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