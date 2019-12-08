Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Dumlu şehitlerini andı

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Dumlu şehitlerini andı.

Batmanlı şehit yakınları, Erzurum’da bunalan Dumlu şehitlerini mezarları başında andı. Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) ile Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte Batman'dan Erzurum'a giden şehit yakınları, 53 yıl önce Dumlu'da koğuşta kaza sonucu çıkan yangında şehit olan 65 Mehmetçiğin anma törenine katıldı. Törende, Erzurum'un Dumlu beldesinde konuşlu bulunan 247. Piyade Alay Komutanlığında, 7 Aralık 1966'da meydana gelen bir patlamada yanarak şehit olan 65 Mehmetçik için dualar edildi ve kabirlerine karanfiller bırakıldı. Batman'da toplanarak Erzurum'a giden şehit yakınları, duygulu anlar yaşadı.

Törende şehitler için dualar ettiklerini belirten Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan, “Bizler, arkadaşına, ‘Korkma, Allah bizimledir´ diyen bir peygamberin ümmetiyiz. İstiklal Marşı ‘Korkma' diye başlayan bir milletiz. Tarihimizden aldığımız güçle ülkemizi her türlü saldırıya karşı korumak en şerefli görevimizdir” dedi.

BATMAN 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:44

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