İşsiz kaldı, kendi imkanları ile tavuk çiftliği kurdu

Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçi, kendi imkanları ile tavuk çiftliği kurdu. Siparişlere yetişemeyen çiftçinin hedefi, çiftliği büyütüp istihdama katkı sağlamak.

Gercüş ilçesine Bağlarbaşı Mahallesinde ikamet eden Müslüm Dilber, iş bulamayınca tavuk çiftliği açmaya karar verdi. Yakınlarından aldığı borçla organik tavuk çiftliği kuran Dilber, buradan elde ettiği ürünleri satmaya başladı. İlk etapta çevresine satış yapan Dilber, yoğunluğun yaşanmasının ardından siparişlere yetişemez duruma geldi. Dilber’in en büyük hedefi, çiftliği büyütüp istihdama katkı sağlamak.



“Devlet destek verirse işimi büyüteceğim”

Çalışması ile ilgili açıklamalarda bulunan Dilber, kendi imkanları ile tavuk çiftliği kurduğunu söyledi. Dilber, “Şu an tavuklara bakıyorum. Bundan 3 yıl önce bu işe başladım, ilk etapta getirdiğim tavukları beğenmedim, hastalanıyorlardı. Şimdiki tavuklarımız bizim bu bölgeye uyum sağlıyor iklim şartlarına uygundur. Kendi imkanlarımla yaptım bu çiftliği. Devlet katkısı olmasını isterim, devlet biraz yardım ederse işimi büyüteceğim, çünkü burada organik yumurtanın olmasını istiyorum tamamen organik ortamda yetiştirdiğim için marketlere yumurta yetiştiremiyorum. Marketler bazen gelip kendileri buradan alıp götürüyor bazen de biz götürüyoruz marketlere. Buğday, arpa ve mısır ile besliyoruz tavukları. Bazı tavukçular kafeste tavuk besliyorlar ve hiç dışarıya çıkartmıyorlar, bizim tavuklar ise sabah saat 07.00 sıralarında bırakıyoruz doğal ortama akşama kadar buralarda besleniyorlar ilaç kullanmıyoruz” dedi.

BATMAN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:45

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