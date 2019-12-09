Sason’u Muş’a bağlayacak grup yolunun yapımına başlandı

Batman'ın Sason ilçesi ile Muş’u birleştirecek 3 milyon 894 bin liraya mal olacak projenin yüzde 40 oranında fiziki açma çalışmaları yapıldı.

Yapılan çalışmalar hakkında Batman İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Sason’u Muş ile birleştirecek olan yolun yapım çalışmalarının zorlu arazi şartlarına rağmen tüm hızıyla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Toplamda 20 kilometre uzunluğa sahip olan yeni Muş yolunda yapılan çalışmalar kapsamında, yol genişletme, sanat yapıları ve 8 kilometre beton yol yapımının yanı sıra 6 kilometre yeni yol açma ve inşa çalışması gerçekleştirilmektedir. Sason ilçemize bağlı Çakırpınar, Bayramlar ve Aykonak köylerinin de faydalanacağı ve sözleşme bedeli 3 milyon 894 bin lira olan yol yapım çalışmalarında yüzde 40 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmış olup çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.

BATMAN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:45

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