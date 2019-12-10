Cumhuriyet İlkokulunda meyve sıkma etkinliği

Batman'ın Gercüş ilçesi Cumhuriyet İlkokulunda Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında, okulda taze meyve sıkma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte elma, portakal gibi meyveler yıkanıp hazırlanarak çocukların etkin katılımıyla birlikte sıkıldı ve yine çocuklar tarafından taze olarak tüketildi. Okul Müdürü Edip Ekmen "Amacımız, sağlıklı beslenmenin farklı yollarını çocuklara öğretmekti. Bunun için de katkı maddeli, hazır meyve suları yerine, doğal, taze sıkılmış meyve sularının nasıl kolay hazırlandığı bilgisini vererek doğal meyve suyu tüketimi konusunda çocuklarımızı bilinçlendirmekti. Projede emeği geçen bütün öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi.

BATMAN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:13

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