Katil zanlısı böyle yakalandı

Batman’da 40 yaşındaki Rıfat Bilici’yi öldüren şahsın polis tarafından yakalanması güvenlik kameralarına yansıdı.

6 Aralık’ta 40 yaşındaki Rıfat Bilici yakını olduğu öğrenilen M.B. tarafından sokak ortasında öldürüldü. Olay Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yaya olarak seyir eden Rıfat Bilici arkasına yaklaşan M.B. tarafından başına 5 el ateş ederek vuruldu. Şahsı vuran kişi olay yerinden kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı M.B.’nin yakalanma anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlı M.B. olay yerinden hızla uzaklaşırken, polis tarafından yakalanarak kelepçe takılıyor. Batman Emniyet Müdürü Körgoğlu Kıraç, cinayetin namus davası meselesi olduğunu söyledi.

BATMAN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:03

YATSI 18:25

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