Engelli maaşını kaybetti, bulanlardan yardım istedi

Batman’ın Gercüş ilçesinde 60 yaşındaki engelli Abdullah Önal, çektiği maaşınını bir bölümünü kaybetti. Önal, tek geçim kaynağı olan parayı bulanların kendisine iletmesini istedi.

Gercüş'e bağlı Yemişli köyünde ikamet eden Önal, geldiği ilçe merkezinde engelli maaşını çekti. Maaşını çektikten sonra elektrik faturasını yatıran ardından, malzeme almak için nalbura giden Önal, maaşının bir bölümünü kaybettiğinin farkına vardı. Parasını düşürmüş olabileceğini düşünen 6 çocuk babası Önal, tek geçim kaynağı olan parasını bulanların kendisine iletmesini veya polise bildirmesini istedi.

BATMAN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:46

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