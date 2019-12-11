BAŞGAD’tan Diyarbakır annelerine destek

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Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine destek verdi.

Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya annelerin evlatlarına kavuşması için verdiği talimatın ardından BAŞGAD olarak şehit ve gazi yakınları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte aileleri ziyaret ederek, acılarını paylaştıklarını ve desteklerini ilettiklerini bildirdi.

BATMAN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:47

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