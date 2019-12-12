Batman'da 520 gram eroin ele geçirildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta bulunan yolcuların üzerinde yapılan aramada, pantolonlarının özel bölmelerine gizlenmiş vaziyette 520 gram eroin ele geçirildi. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Hasankeyf ilçesinde, güvenlik güçlerince yapılan yol kontrolünde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta bol miktarda jelatin, kağıt parçaları ve eroin içmek için kullanılan pipe malzemesi görülmesi üzerine, şahısların yapılan detaylı aramalarında pantolonun özel bir yerine gizlenmiş vaziyette 520 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

BATMAN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 14:43

AKŞAM 17:04

YATSI 18:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.