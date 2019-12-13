Sason’da GAP İdaresi'ne sunulan 3 proje kabul edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sason’da GAP İdaresi'ne sunulan 3 proje kabul edildi

İHA

Batman'ın Sason ilçesinde istihdamı artırmak ve ilçe ekonomisini canlandırmak amacıyla kaymakamlık tarafından GAP İdaresi'ne sunulan 3 proje kabul edildi.

Sason’da GAP İdaresi'ne sunulan 3 proje kabul edildi

Batman’ın Sason ilçesinde istihdamı artırmak ve ilçe ekonomisini canlandırmak amacıyla kaymakamlık tarafından GAP İdaresi'ne sunulan 3 proje kabul edildi.
Sason Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan İpek Böcekçiliği Yaygınlaştırma ve Üretimi Artırma Projesi, Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan Okullar Hayat Bulsun Projesi GAP İdaresi tarafından kabul edildi.
Kabul edilen projelere ilişkin Sason Kaymakamlığından yapılan toplantısında konuşan Kaymakam Abdullah Özadalı, kurumların işbirliği halinde hazırlanan projelerin ilçe ekonomisini canlandıracağını ve yerinde kullanılması için gerekli kontrollerin yapılacağını söyledi.

BATMAN

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:14
  • İKİNDİ 14:43
  • AKŞAM 17:04
  • YATSI 18:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Başoğlu'ndan Sason'a ziyaret
YEREL HABERLER Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Başoğlu'ndan ...
Batman'da ekolojik okul
YEREL HABERLER Batman'da ekolojik okul
Miniklerden Kaymakam Özadalı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Miniklerden Kaymakam Özadalı’ya ziyaret
Yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
Batman'da 520 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman'da 520 gram eroin ele geçirildi
BAŞGAD’tan Diyarbakır annelerine destek
YEREL HABERLER BAŞGAD’tan Diyarbakır annelerine destek
Su samuru şehre indi
YEREL HABERLER Su samuru şehre indi
Hasankeyf'teki mağaralara restorasyon yapılması talebi
YEREL HABERLER Hasankeyf'teki mağaralara restorasyon yapılması ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X