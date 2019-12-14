Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ABD senatosunu kınadı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul eden ABD Senatosu'nu kınadı.

Pekacar tarihi olaylar hakkında, günün siyasi konjonktürüne göre hüküm vermenin parlamentoların işi olmadığını söyledi. Bu kararın siyasi bir karar olduğunu belirten Pekaçar, "Türkiye'nin defalarca kez arşivlerimizi açalım, tarihçiler gerçeği araştırsın çağrısına rağmen, her sene sahnelenen bu tiyatro, siyasi bir karardan öte değildir ve bizim için yok hükmündedir. Bize her zaman dost ve müttefik gibi görünen ama ülkemize karşı yapılan her illegal saldırının altından çıkan ABD, ülkemizde istediği gibi cirit atamayınca, yine tarihin bu büyük yalanına başvurmuştur. Böyle bir karar ile devletimize diz çöktüreceklerini düşünenler, her zaman olduğu gibi yine büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Uluslararası arenada ülkemizi zor duruma sokmaya çalışan bu ve benzeri her tür karar, bizi yıldırmak yerine, milletçe bizi daha da kenetlendirecektir. Şehitlerimizin mübarek kanlarıyla bize vatan kılınan ve sınırları kan ile çizilen bu topraklar üzerinde oynanan hiçbir oyuna müsaade etmeyecek, Amerikan emperyalizmine ve onun yerel işbirlikçilerine fırsat vermeyeceğiz. Sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul eden ABD Senatosu'nu ve ABD'nin kuklalığını yapan yerel işbirlikçilerini kınıyorum" dedi.

BATMAN 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:43

AKŞAM 17:04

YATSI 18:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.