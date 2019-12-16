Kuyuya düşen eşek iş makinesi yardımıyla kurtarıldı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kozlu köyünde 5 metre derinliğindeki kanalizasyon kuyusuna düşen eşek, iş makinesi ve vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

Gercüş'e bağlı Kozlu köyünde bir eşeğin 5 metre derinlikteki kanalizasyon kuyusuna düştüğünü fark eden köy sakinleri, kendi imkanları ile hayvanı kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar, başarılı olamamaları üzerine iş makinesi operatöründen yardım istedi. Bölgeye gelen iş makinesi, vatandaşların da desteği ile eşeği bulunduğu kuyudan yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından çıkardı.

Kuyudan çıkarılan eşek sahibi Şükrü Yılmaz'a teslim edildi. Yılmaz, hayvanın kurtarılmasında emek veren herkese teşekkür ederek eşeği ile bölgeden ayrıldı.

BATMAN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

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