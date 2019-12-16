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Sason'da Sosyal Konut Projesi kapsamında 116 konut yapılacak

İHA

Türkiye genelinde dar gelirli aileleri ev sahibi yapacak olan 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Batman'ın Sason ilçesinde 116 konut yapılacak.

Türkiye genelinde dar gelirli aileleri ev sahibi yapacak olan 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Batman'ın Sason ilçesinde 116 konut yapılacak.
Dar gelirlileri ev sahibi yapmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen 100 Bin Sosyal Konut Projesi, vatandaşları umutlandırdı. Proje kapsamında aylık 894 liradan başlayan taksitler 240 ay vade ile Türkiye tarihinin en ucuz finansal maliyetiyle dar gelirliler ev sahibi olabilecek. Projeden yararlanacak il ve ilçelerin açıklanmasının ardından Sason ilçesinde 116 konut yapılacağı öğrenildi.
Sosyal konutlar için başvuruların 15 Aralık15 Ocak tarihleri arasında alınacağı ifade edildi.

BATMAN

16 Aralık 2019 Pazartesi

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