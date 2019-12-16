Er-Rızk Camii yeni yerine ulaştı

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’te 610 yıllık ErRızk Camii’nin bin 687 tonluk gövdesi, yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park alanına taşındı. ErRızk Camii ile birlikte 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin tamamı taşınmış oldu.

Hasankeyf'te inşa edilen Ilısu Barajı nedeniyle tarihi eserlerin sular altında kalmaması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 6 tarihi eser daha önce yerinden sökülerek, Dicle Nehri kıyısında oluşturulan Kültürel Park'a taşınmıştı. Eski Hasankeyf'te kalan son eser ErRızk Cami'nin taşınma işlemi tamamlandı. Caminin gövdesi yaklaşık 5 saate yeni Hasankeyf Arkeopark alanında getirildi.

Hasankeyf'teki 6 tarihi eser daha önce yeni yerine taşınmıştı. Er Rızk camisi ile tarihi eser taşıma işlemi tamamlanırken, Ilısu Barajı kapsamında eski Hasankeyf'in şubat ayında sular altında kalması bekleniyor.

BATMAN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:44

AKŞAM 17:04

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.