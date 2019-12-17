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Batman’da 21 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İHA

Batman’da 21 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Batman’da düzenlenen operasyonlarda, 21 ton kaçak kalorifer akaryakıtı ele geçirildi.
Batman'da jandarma ekipleri tarafından Binatlı Mahallesinde kaçak akaryakıt operasyonu gerçekleştirildi. Konuya ilişkin Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen devriye faaliyeti esnasında merkez ilçe Binatlı Mahallesi sınırlarında bir akaryakıt tankerinin petrol türevi ürün aktarımı yaptığının tespit edilmesi üzerine akaryakıt tankerinde yapılan arama neticesinde 21 bin ton kaçak kalorifer yakıtı ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

BATMAN

17 Aralık 2019 Salı

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