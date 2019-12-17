Batman’da şüpheli paket alarmı

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Batman’da, belediye hizmet binası önünde bulunan şüpheli paket, paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen uzman ekiplerce fünye ile patlatılan paket boş çıktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Şirinevler Mahallesi'ndeki belediye hizmet binası önünde etrafı bantlanmış şüpheli poşeti fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde fünyeyle patlatılan paket boş çıktı.

Olay sonrası kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.

BATMAN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:50

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