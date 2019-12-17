Batman'da 10 bin 500 öğrenciye kitap yardımı

Hayırseverler tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 10 bin 500 yardımcı kaynak kitap İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şubesine gönderildi. Dernek binasına gönderilen kitaplar, daha önce dernek yönetimi tarafından belirlenen 10 bin 500 öğrenciye ulaştırıldı.

Batman'da 10 bin 500 öğrenciye yardımcı kaynak kitap dağıtıldı. İHH İnsani Yardım Derneği gönüllüleri, toplanan kitaplarla Seyitler İmam Hatip Ortaokulu'nun yolunu tuttu. Gönüllüler, beraberinde getirdikleri kitapları buradaki öğrencilere dağıttı.

İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şubesi Yetim Birimi Sorumlusu Göksel Onat, dernek olarak özellikle kitaba erişimi olmayan öğrencilere yönelik çalışma başlattıklarını söyledi. Onat, "Vakfımız bünyesinde bu yıl 10 bin 500 kitabı ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırdık. Bu kitaplarımız daha çok sınavlara hazırlık kitapları. Bu kitaplar sayesinde öğrencilerimiz, hedefledikleri alanda başarılı olmalarına faydalı olacağını düşündük. Bu yüzden bizlerde İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şubesi olarak yaptığımız diğer çalışmalara ek olarak eğitim alanında da ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yaptığımız bu yardım ile faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. İl genelinde 10 bin 500 öğrencimize kitap dağıtımında bulundu. Bu yardımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kitapları alan öğrenciler de İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şube yönetimine teşekkür etti.

BATMAN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:44

AKŞAM 17:05

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.