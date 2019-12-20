Batman’da perinatoloji uzmanı hasta kabulüne başladı

Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine atanan perinatoloji uzmanı Dr. Selahattin Mısırlıoğlu hasta kabulüne başladı.

Perinatoloji uzmanı Dr. Selahattin Mısırlıoğlu Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı. Uzm. Dr. Mısırlıoğlu, kliniklerinde gebelikte ortaya çıkan komplikasyonların yanı sıra annenin mevcut hastalıkları da takip ettiklerini söyledi. Uzm. Dr. Mısıroğlu, "Kliniğimizde, çoğul gebelikler, gelişme geriliği, erken doğum, tekrarlayan gebelik kayıpları gibi pek çok sıkıntılı durumda tanı ve tedaviye yönelik yaklaşımları sergilemek, ileri düzey ultrasonografi taramalar yapmak ayrıca şüpheli durumlarda tanısal invazif testler yapılarak tanı sonrası tedavisi mümkün olan durumlarda tedavisi uygulanmaktadır" dedi.

BATMAN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:52

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