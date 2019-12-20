Lastiği fırlayan araç takla attı: 1 yaralı

"O benim sünnetim değildi"

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Batman’da seyir halindeki otomobil, lastiğinin yerinden çıkması sonucu taklalar atıp metrelerce savruldu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza BatmanKozluk yolunda meydana geldi. Mehmetşah Işık yönetimindeki 72 AK 697 plakalı otomobil seyir halindeyken lastiği yerinden fırladı. Taklalar atıp metrelerce savrulan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Işık kazadan yaralı kurtuldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağılık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BATMAN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:52

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